Millionenschaden bei Feuer in Windkraftanlage

Rhede (dpa/lni) - Bei einem Brand in einer Windkraftanlage in Rhede im Landkreis Emsland ist am Freitag ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer sei in dem Maschinenhaus des Windrads aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund der Höhe konnte die Feuerwehr die Anlage nicht löschen. Sie ließen sie kontrolliert abbrennen. Immer wieder fielen brennende Teile zu Boden. Alleine der Rotordurchmesser des Windrads umfasste 66 Meter.