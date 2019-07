Mit brennender Zigarette eingeschlafen: Wohnung in Flammen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Eine Jugendliche ist in einer Wohnung in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und hat dadurch einen Brand verursacht. Die 17-Jährige sei durch die Flammen auf dem Fußboden wach geworden und habe den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie konnte sich noch rechtzeitig aus der Wohnung retten. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam sie am Montag in ein Krankenhaus. Der Brand wurde von der Feuerwehr schnell gelöscht.