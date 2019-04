Feuerwehr rettet zwei Menschen aus einem Mehrfamilienhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rendsburg (dpa/lno) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neuwerk in Rendsburg hat die Feuerwehr zwei Menschen gerettet. Als die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 21.30 Uhr eintrafen, stellte sich heraus, dass noch zwei Menschen im Gebäude waren. Atemschutztrupps retteten die Personen mit Brandfluchthauben und übergaben sie an den Rettungsdienst, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Insgesamt wurden drei Menschen durch den Rettungsdienst gesichtet, es musste aber keine Person ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.