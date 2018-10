Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remseck am Neckar (dpa/lsw) - Ein Feuer hat am Sonntag eine Dachgeschosswohnung bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zerstört. Eine Person sei bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus leicht verletzt worden, weil sie Rauch eingeatmet habe, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von geschätzt 100 000 Euro.