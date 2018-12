Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remscheid (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in einer Nervenklinik in Remscheid sind fünf Patienten verletzt worden. "Sie erlitten Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Der Brand war am Freitagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen. "Die genaue Brandursache konnte noch nicht geklärt werden", sagte der Sprecher.