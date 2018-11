Ursache von Lagerhallenbrand unklar: Ermittlungen ab Montag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brand zweier Lagerhallen im Kreis Kassel mit einem geschätzten Schaden von rund 250 000 Euro ist die Ursache noch unklar. Brandermittler würden erst am Montag erwartet, sagte ein Sprecher der Polizei in Kassel am Sonntag. "Der Brandort war und ist noch so heiß, dass man ihn noch nicht betreten kann." Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte der Sprecher. Es gebe bislang keine Anhaltspunkte für eine bestimmte Brandursache.

Der Brand der Lagerhallen in Reinhardshagen-Vaake an der Grenze zu Niedersachsen hatte am Samstag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die am Brandort vorbeilaufende Bundesstraße 80 war vorübergehend komplett gesperrt. In den Gebäuden wurden Plastikteile und Reifen gelagert: Es hatte sich eine große Rauchsäule gebildet. Das Feuer war am späten Samstag gelöscht worden. Am Sonntag war die Feuerwehr mit einer Brandwache noch vor Ort.