Lagerhallen-Brand in Nordhessen: Viertelmillion Euro Schaden

Kassel/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei brennende Lagerhallen haben im Landkreis Kassel einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. 140 Feuerwehrleute seien an den Löscharbeiten beteiligt, teilte die Polizei am Abend mit. Die am Brandort vorbeilaufende Bundesstraße 80 ist komplett gesperrt worden. In den beiden Hallen in Reinhardshagen-Vaake an der Grenze zu Niedersachsen sei am Samstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher in Kassel.

In den Gebäuden wurden Plastikteile und Reifen gelagert, es bildete sich schnell eine weithin sichtbare Rauchsäule. Auch Werkstätten befanden sich in den Hallen. Die Feuerwehr war noch am Abend mit dem Löschen beschäftigt und geht nach Angaben des Sprechers davon aus, dass die Hallen völlig abbrennen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Aussage treffen. Der Schaden wird auf eine Viertelmillion Euro geschätzt.

Die Behörden forderten die Bewohner des Ortes per Rundfunkwarnmeldung auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Löschen des Feuers könne bis zum Abend dauern, so der Sprecher.