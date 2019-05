Autotransporter gerät auf der A7 in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hann. Münden (dpa/lni) - Ein Autotransporter ist am Dienstagvormittag auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Kreis Göttingen) in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen seien der mit sieben neuen Hybridfahrzeugen beladene Laster und die Autos weitgehend zerstört worden, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Die A7 wurde wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten ab der Anschlussstelle Hann.Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Norden gesperrt.