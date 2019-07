Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reichenberg (dpa/lby) - Während eines Gewitters in der Nacht zum Sonntag ist in einem Wohnhaus im Landkreis Würzburg ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hat der Blitz in das Haus eingeschlagen. Die beiden Bewohner des Hauses in Reichenberg konnten sich unverletzt ins Freie retten, als sie Rauch und Flammen auf dem Dach des Gebäudes bemerkten. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben mindestens im hohen fünfstelligen Bereich. Das Gebäude war vorerst unbewohnbar.