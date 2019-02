Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand in Regensburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer am späten Samstagabend in dem kleinen Apartment der Frau aus. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung bereits in Flammen. Die verletzte Frau kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei weitere Hausbewohner erlitten Rauchvergiftungen und wurden ebenfalls in einer Klinik versorgt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.