Brennendes Getreidesilo: Komplizierter Feuerwehreinsatz

Recklinghausen (dpa/lnw) - Der Schwelbrand eines Getreidesilos hat der Feuerwehr in Recklinghausen einen langen und komplizierten Einsatz beschert. Am frühen Donnerstagabend sahen Mitarbeiter eines Getreidebetriebs Rauch über einem mit 1500 Tonnen Weizen gefüllten Silo und alarmierten die Feuerwehr, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Da Silos schwer zugänglich sind, wurde für die Löscharbeiten Hilfe von umliegenden Feuerwehren und Spezialisten hinzugerufen. In der Nacht zu Freitag waren rund 75 Einsatzkräfte vor Ort.

Menschen waren durch den Brand nicht gefährdet, trotzdem wurde der Betrieb vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich der Einsatz bis Samstag hinzieht. Um den Sauerstoffgehalt im Silo zu senken und den Brand so zum Erlöschen zu bringen, wurde Stickstoff in den Innenraum geleitet. Um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern, dauerte die Maßnahme zunächst weiter an. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nichts sagen.