62-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Recklinghausen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 62-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Recklinghausen ums Leben gekommen. Die Frau wurde am frühen Mittwochmorgen von den Rettungskräften in ihrer brennenden Wohnung im ersten Obergeschoss aufgefunden und nach einer Wiederbelebung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr Recklinghausen mit. Dort sei die Frau ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine weitere Bewohnerin retteten die Einsatzkräfte aus der über dem Brandherd liegenden Dachgeschosswohnung. Die 69-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner hatten sich selbst aus dem Haus retten können.

Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand nach eigenen Angaben relativ schnell unter Kontrolle bringen. Eine Feuerwehrfrau musste ebenfalls behandelt werden, konnte ihren Einsatz aber fortsetzen, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache und Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.