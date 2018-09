Feuer in zwei Kirchen: Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein 40-Jähriger soll in zwei Kirchen absichtlich Feuer gelegt und einen Millionenschaden angerichtet haben. Ab kommendem Montag (10. September) muss er sich deswegen vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Die Anklage lautet auf schwere Brandstiftung und versuchte schwere Brandstiftung.

Der arbeitslose Mann soll am 10. März in Ravensburg in der St. Jodok Kirche eine Sitzbank angezündet haben. Sein Ziel war es laut Anklage, die Kirche in Brand zu setzen. Die Flammen richteten damals einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro an. Die St. Jodok Kirche wird derzeit immer noch saniert.

Außerdem soll der Angeklagte ebenfalls am 10. März in der Kirche St. Martin in Schlier gezündelt haben. Der Ort ist nur etwa fünf Kilometer von Ravensburg entfernt. In dem dortigen Gotteshaus soll der 40-Jährige eine Stellwand im Inneren angezündet haben. Auch dort habe er einen Kirchenbrand verursachen wollen, heißt es in der Anklage. Das Feuer in Schlier erlosch allerdings von selbst. Es entstand nur geringer Sachschaden. In dem Prozess sind bis Ende Oktober insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt.