Einfamilienhaus in Ratingen nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Ratingen (dpa/lnw) - Auf der Flucht aus einem brennenden Einfamilienhaus in Ratingen hat sich eine 17-Jährige in der Nacht auf Freitag den Knöchel verstaucht. Die Jugendliche, die bei der Familie in dem Haus zu Gast war, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner habe sich leicht verletzt, sei aber vor Ort behandelt worden, die anderen drei Bewohner erlitten keine Verletzungen. Das Feuer brach kurz vor 4 Uhr am Morgen aus, nach bisherigen Erkenntnissen im Dachgeschoss.

Es seien 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Als sie eintrafen, habe der Dachstuhl gebrannt, hieß es. Das Feuer sei am frühen Freitagmorgen unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten seien aber schwierig gewesen, weil der Anfahrtsweg zu dem Haus sehr schmal und die Versorgung mit Löschwasser problematisch war, wie die Feuerwehr mitteilt. Das Haus ist nun vorerst unbewohnbar, wie es hieß.