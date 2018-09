Großbrand in Rastatter Innenstadt unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastatt (dpa/lsw) - Der Großbrand in der Rastatter Innenstadt ist unter Kontrolle. Das Feuer breite sich nicht weiter aus, teilte die Polizei in Offenburg mit. Den Angaben zufolge wurden drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. Das Feuer war am frühen Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen und hatte auf zwei benachbarte Gebäude übergegriffen. Polizisten und Rettungskräfte hatten daraufhin den gesamten Wohnblock geräumt. Ungefähr 70 Menschen wurden demnach in einer nahen Veranstaltungshalle versorgt. Die Brandursache war zunächst unklar.