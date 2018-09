Feuer beschädigt Altstadthaus in Rastatt: Drei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastatt (dpa/lsw) - Ein Feuer in der Altstadt von Rastatt hat großen Schaden angerichtet. Drei Menschen wurden am frühen Dienstagmorgen durch Rauchgas leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Rund 70 Anwohner verbrachten einige Stunden in einer Veranstaltungshalle. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude mit zwei Stockwerken und Satteldach wurde stark zerstört.

Im Erdgeschoss war früher eine Gastwirtschaft untergebracht, zuletzt eine Spielhalle mit Bistro. An den direkt angrenzenden Nachbarhäusern entstand Schaden durch Feuer und Löschwasser. Die Bewohner konnten bis zum Vormittag in alle Nachbargebäude der Häuserzeile zurückkehren. Gleich nach dem Ende der Löscharbeiten hätten die Untersuchungen der Brandermittler begonnen, sagte der Sprecher. Zur Ursache das Feuers und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Erkenntnisse.