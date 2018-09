Einfamilienhaus brennt: Rentnerpaar im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rangsdorf (dpa/bb) - Ein Rentnerpaar hat sich am frühen Donnerstagmorgen aus seinem brennenden Einfamilienhaus in Rangsdorf (Teltow-Fläming) retten können. Der 73-jährige Mann und die 67-jährige Frau seien danach in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Das Haus wurde bei dem Brand komplett zerstört. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Die Kriminalpolizei werde die Ermittlungen übernehmen, hieß es. Die beiden Rentner waren zunächst nicht vernehmungsfähig.