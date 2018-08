Brand in Gewerbegebiet: Autobahn gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radeburg (dpa/sn) - Wegen des Brandes in einem Gewerbegebiet in Radeburg (Landkreis Meißen) ist die Autobahn A13 in diesem Bereich voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war am Montagnachmittag in einem Firmengebäude ein Feuer ausgebrochen. Die dadurch entstandenen starken Rauchwolken zogen über die Autobahn und behinderten die Sicht. Daher sei die Trasse in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit.