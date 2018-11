Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radeberg (dpa/sn) - Drei Autos haben in der Nacht zu Donnerstag in Radeberg (Landkreis Bautzen) gebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Anwohner hätten das Feuer entdeckt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Zunächst habe nur ein Auto in Flammen gestanden. Diese hätten jedoch auf zwei nebenstehende Autos übergegriffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 6000 Euro.