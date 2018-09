Feuer in Einfamilienhaus in Rabel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rabel (dpa/lno) - Ein Einfamilienhaus in Rabel im Kreis Schleswig-Flensburg hat am Montagabend lichterloh gebrannt. Die Ursache des Feuers sei bislang unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Verletzt wurde niemand, da sich während des Brandes keine Menschen im Haus befanden. Sieben Feuerwehren waren mit 80 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Der Brand wurde nach etwa dreieinhalb Stunden gelöscht. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Wie viele Menschen in dem Einfamilienhaus wohnten, war zunächst nicht bekannt.