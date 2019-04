LKA nach Chemikalienfund in Preußisch Oldendorf eingebunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Nach dem Fund von Tausenden Litern an Chemikalien und Dutzenden Gasflaschen im Kreis Minden-Lübbecke ist das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt in die Ermittlungen eingebunden. "Die Polizei ermittelt gegenwärtig in alle Richtungen und hat zwischenzeitlich mit Experten vom Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf gesprochen. Auch die Polizei Bielefeld ist über den Fund informiert", teilte die Polizei Minden-Lübbecke am Sonntag mit.

Bei einem Brandeinsatz in Preußisch Oldendorf waren zuvor 35 000 Liter an verschiedenen Chemikalien und 50 Propangasflaschen entdeckt worden. Wer die Stoffe und die Gasflaschen dort eingelagert habe und zu welchem Zweck, werde nun ermittelt, hieß es.