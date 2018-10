Brand in Seniorenheim: Zwei Menschen im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Premnitz (dpa/bb) - In Premnitz (Havelland) ist am Donnerstagabend in einer Wohnung eines Heims für altersgerechtes Wohnen Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr habe eine Person retten können, sagte ein Polizeisprecher. Weitere rund 50 Menschen seien in Sicherheit und zwei ins Krankenhaus gebracht worden. Das fünfgeschossige Gebäude in der Friedrich-Engels-Straße verfüge über 60 Wohneinheiten. Polizei und Feuerwehr wurden nach eigenen Angaben gegen 18.00 Uhr alarmiert, die Löscharbeiten dauerten auch eine gute Stunde später noch an. An ihnen waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Premnitz und Rathenow beteiligt.