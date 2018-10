Direkt aus dem dpa-Newskanal

Preetz (dpa/lno) - Drei Kinder und eine Frau sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Preetz (Kreis Plön) verletzt worden. Sie wurden am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angabe. Die Brandursache war zunächst unklar.