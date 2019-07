Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Nach einem Wohnungsbrand in Potsdam ist in der Nacht zum Freitag ein Mann offenbar an einer Rauchvergiftung gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in der Küche der Wohnung in der Berliner Vorstadt ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Mann zwar aus seiner Wohnung retten, er starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Die genaue Brandursache ist noch unklar.