Keine gefährliche Luftbelastung in Berlin durch Waldbrand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Brandgeruch ließ selbst in Berlin Menschen aus dem Schlaf schrecken: Die Luftbelastung durch den Waldbrand in Brandenburg war nach Behördenangaben in der Hauptstadt nur kurzzeitig hoch. "Es ist nicht gesundheitsschädigend gewesen", sagte Derk Ehlert aus der Berliner Umweltverwaltung am Freitag. Der Rauch sei zwar in der Nacht in mehreren Teilen der Stadt messbar gewesen. In den frühen Morgenstunden seien die Werte bei Rußpartikeln und Feinstaub jedoch bereits wieder stark abgefallen. Inzwischen lasse Westwind den Rauch an der Stadt vorbeiziehen.