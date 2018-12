Handwerker setzen Carport in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Ein Carport in Potsdam ist bei Reparaturarbeiten in Flammen aufgegangen. "Handwerker wollten am Donnerstagmittag im Ortsteil Golm mit offener Flamme den Carport winterfest machen. Sie hatten nicht aufgepasst", sagte ein Polizeisprecher. Der Unterstand fing demnach Feuer und aschließend geriet auch ein angrenzender Schuppen in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich am Brandort auch Gasflaschen.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus in der Nähe verhindern. Das Gebäude wurde jedoch durch die Hitze an der Fassade und an den Fenstern beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Auto war während des Brandes nicht im Carport abgestellt. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.