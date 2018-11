Holzhaus brennt am Starnberger See: Paar schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pöcking (dpa/lby) - Ein älteres Ehepaar ist bei einem Feuer in einem Holzhaus am Starnberger See lebensgefährlich verletzt worden. Der 82 Jahre alte Mann und seine 81 Jahre alte Frau erlitten schwere Verbrennungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Brand sei am Vorabend in Pöcking (Landkreis Starnberg) womöglich durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Rund 80 Retter waren im Einsatz. Weil das Haus komplett gebrannt habe, sei ein Schaden in Höhe von rund einer Million Euro entstanden.