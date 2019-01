Ehemalige Gaststätte brennt aus: Feuerwehrmann verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pockau-Lengefeld (dpa/sn) - Beim Brand einer ehemaligen Gaststätte in Pockau-Lengefeld ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnte der Mann vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Zuvor hatte ein Autofahrer die Einsatzkräfte in der Nacht zum Sonntag wegen eines Feuers im Dachstuhl in dem leerstehenden Gasthaus alarmiert. Weil das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vollständig brannte, ließen die Kameraden das Haus im Ortsteil Görsdorf kontrolliert abbrennen. Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 101 für mehrere Stunden gesperrt. Brandermittler sollen die Ursache für das Feuer klären.