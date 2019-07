Feuer in ehemaliger Milchviehanlage: Strohballen in Brand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plessa (dpa/bb) - Ein Brand in einer ehemaligen Milchviehanlage in Plessa (Elbe-Elster) hat am Freitag Feuerwehr und Polizei alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache brach ein Feuer in einem 500 Quadratmeter großen Stall aus. Dort waren nach ersten Erkenntnissen Strohballen gelagert, die brannten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits im ganzen Stall ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten über den gesamten Vormittag an, die Feuerwehr konnte eine Ausdehnung der Flammen verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.