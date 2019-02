Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Bei einem Küchenbrand in Plauen im Vogtland ist ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Mittwochabend in einer leerstehenden Wohnung aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Wohnung wurde stark beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.