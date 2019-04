Weiterer Waldbrand in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plaue (dpa/th) - In Thüringen ist ein weiteres größeres Waldstück in Brand geraten. In Plaue (Ilm-Kreis)seien mehrere Feuerwehren im Einsatz, ein Löschhubschrauber sei angefordert worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises. Das genaue Ausmaß des Brandes war zunächst noch unklar. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) war mit einem Polizeihubschrauber vor Ort, um sich einen Überblick über den Brand etwa auf der Mitte zwischen Erfurt und Suhl zu verschaffen. Nach Angaben des Sprechers seines Ministeriums war er zuvor auch im Saale-Orla-Kreis, wo bei Saaldorf ein Brand in einem etwa 15 Hektar großen Waldstück die Einsatzkräfte seit Tagen beschäftigt.