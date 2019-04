Waldbrand bei Plaue unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plaue (dpa/th) - Der Waldbrand bei Plaue im Ilm-Kreis hat die Feuerwehr auch in der Nacht zum Donnerstag beschäftigt. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, ist das Feuer mittlerweile unter Kontrolle. Etwa 200 Einsatzkräfte seien aber noch vor Ort, um die Brandherde zu überwachen. Evakuierungen seien zur Stunde nicht erforderlich, hieß es in der Nacht weiter.

Das Waldstück bei Plaue war am Mittwoch in Brand geraten. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) war vor Ort, um sich einen Überblick über das Feuer zwischen Erfurt und Suhl zu verschaffen. Nach Angaben eines Sprechers war er zuvor im Saale-Orla-Kreis, wo bei Saaldorf ein Brand in einem etwa 15 Hektar großen Waldstück die Einsatzkräfte seit Tagen beschäftigt.