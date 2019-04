Mehrere Brände im Ilm-Kreis und Weimarer Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großbreitenbach/Plaue (dpa/th) - Gleich zwei Brände haben am Montag Feuerwehr und Polizei im Ilm-Kreis beschäftigt. Im Großbreitenbacher Ortsteil Böhlen mussten Bewohner Polizeiangaben zufolge ein zweistöckiges Wohnhaus verlassen, da es am Morgen aus bisher unbekannten Gründen zu einem Feuer kam. Zwei Menschen wurden leicht, eine Person schwer verletzt. Das Feuer griff auf eine benachbarte Scheune über. Zunächst schätzte die Polizei den Sachschaden auf 70 000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt gesperrt.

In Plauen konnte eine 80-Jährige am Montagvormittag rechtzeitig aus einem brennenden Wohnhaus gerettet werden. Die Frau wurde laut Polizei nicht verletzt. Die Ermittler gingen davon aus, dass ein defektes Heizkissen im Bett der Rentnerin zu dem Feuer führte. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 000 Euro beziffert.

Bereits am Sonntag hatte ein Scheunenbrand in Tonndorf (Weimarer Land) zu einem Schaden von etwa 30 000 Euro geführt. Die Brandursache war am Montag laut Polizei noch nicht klar. In der Scheuen lagerten Strohballen und Briketts.