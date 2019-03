Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Bei einem Wohnungsbrand in Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist die 89 Jahre alte Mieterin schwer verletzt worden. Die Frau erlitt in der Nacht zu Dienstag Brandwunden an Händen und Füßen, wie ein Polizeisprecher in Dresden sagte. Warum das Feuer in der Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses ausbrach, ist noch unklar.