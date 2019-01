Zwei Wohnhausbrände in der Pfalz: hoher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens/Ruppertsweiler (dpa/lrs) - Zwei Brände in Wohnhäusern in der Pfalz haben einen hohen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen am Dienstag zunächst in einer Doppelhaushälfte in Ruppertsweiler Flammen aus. Vermutlich gebe es einen Zusammenhang mit einem Holzofen, die Details seien aber noch unklar, sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Beamten schätzten den Schaden auf mindestens 100 000 Euro.

Der zweite Brand brach laut Polizei am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens aus. Zwölf Menschen mussten das Haus verlassen. Zwei von ihnen klagten wegen der starken Rauchentwicklung über Atembeschwerden und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte in diesem Fall den Schaden auf mindestens 80 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Es handele sich möglicherweise um fahrlässige Brandstiftung, sagte der Sprecher.