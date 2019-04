Unbewohntes Reihenhaus brennt aus: Brandursache unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Ein Feuer hat ein unbewohntes Reihenhaus in Pirmasens völlig zerstört. Der genaue Sachschaden stehe noch nicht fest, sagte der Stadtfeuerinspektor am Montag. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte auf das dreistöckige Haus übergegriffen. Wegen Umbauten war es nicht bewohnt. Zwei anliegende Häuser mussten während der Löscharbeiten geräumt werden. Die Ursache des Brandes stand zunächst noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, da Teile der Decke eingestürzt seien, sagte ein Sprecher der Stadt. Nach rund drei Stunden konnten die Bewohner der Nachbarhäuser zurück in ihre Wohnungen. Die anliegende Straße war für vier Stunden wegen der Löscharbeiten komplett gesperrt.