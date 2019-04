Brand auf Bauernhof: Landwirt verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Philippsthal (dpa/lhe) - Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Philippsthal am Dienstag ist ein Schaden von 150 000 Euro entstanden. Der 64-jährige Landwirt habe bei den Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Fulda mit. Bei dem Feuer in der Scheune verbrannten unter anderem zwei Traktoren und ein Mähdrescher. Die Feuerwehr verhinderte größtenteils, dass die Flammen auf das Wohnhaus im Ortsteil Gethsemane übergriffen. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt an einem der Traktoren.