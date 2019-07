Mann stirbt bei Wohnhausbrand: Suche nach Ursache des Feuers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Beim Brand in einem Pforzheimer Wohnhaus ist ein 59-jähriger Mann gestorben. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Fremdverschulden schloss die Polizei am Freitag aus. Der Brandherd lag nach ersten Ermittlungen wohl in der Küche.

Anwohner waren am frühen Freitagmorgen von Knallgeräuschen aus dem Schlaf gerissen worden. Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bargen den Mann tot im Wohnzimmer des Hauses. Er starb vermutlich an einer Rauchgasvergiftung. Der Polizei zufolge lebte der 59-Jährige alleine.

Der Brand war nach einigen Stunden gelöscht. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf andere Häuser übergreift. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.