Heim für betreutes Wohnen in Brand

Penzlin (dpa/mv) - In einem Gutshaus mit einem Heim für betreutes Wohnen in Penzlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Feuer ausgebrochen. Die neun Bewohner seien alle in Sicherheit, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Mitarbeiter der Diakonie verteilten die Bewohner auf andere Einrichtungen.

Das Feuer war laut Polizei in der Nacht zu Montag wahrscheinlich im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr rechnete mit einem langwierigen Einsatz. Die Löscharbeiten könnten sich bis zum Mittag hinziehen, hieß es. Die Polizei schätzte den Schaden auf 500 000 Euro.