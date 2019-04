Ramelow und Bistum schockiert über Brand von Notre-Dame

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Paris (dpa/th) - Der Thüringer Regierungschef Bodo Ramelow hat sich erschüttert über die Brandkatastrophe in der Pariser Kathedrale Notre-Dame gezeigt. Er zog Parallelen zum Feuer in der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Jahr 2004. Die Thüringer Staatskanzlei verbreitete über ihren Twitter-Kanal am Dienstag ein Zitat des Linken-Politikers: "Thüringen leidet mit Paris - und erinnert sich! Am 02.09.2004 brannte die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Die Anna Amalia erstrahlt wieder in neuem Glanz, auch wenn viel verloren ging. Wir werden den Wiederaufbau in Paris gemeinsam europäisch angehen."

Das Feuer in der Kathedrale Notre-Dame war am Montagabend ausgebrochen. Der Brand in der weltberühmten Gotik-Kirche im Herzen von Paris verwüstete den Sakralbau, der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen und ein Spitzturm stürzte ein. Das genaue Ausmaß der Zerstörungen war am Dienstagmittag noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte erklärt, das Schlimmste sei verhindert worden.

Auch in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek war seinerzeit ein Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Ursache des Brandes im September 2004 war vermutlich ein defektes Elektrokabel. Weit mehr als 100 000 Bücher wurden beschädigt oder vernichtet. Drei Jahre später wurde das sanierte Gebäude wiedereröffnet.

Kirchenvertreter in Thüringen nahmen die Nachricht vom Brand der Pariser Kathedrale ebenfalls mit Bestürzen auf. Der Bischof des Erfurter Bistums, Ulrich Neymeyr, sagte am Dienstag: "Gerade, wenn man Pfarrer und für eine Kirche verantwortlich ist, dann macht der Brand sehr betroffen." Er selbst habe als Student den Karfreitag in Notre-Dame mit der verbundenen Verehrung der Dornenkrone erlebt. Bei der für die katholische Kirche bedeutsamen Reliquie handelt es sich um die Dornenkrone, die Jesus Christus bei seiner Kreuzigung getragen haben soll. Sie gehörte zu den Schätzen, die aus der brennenden Kathedrale gerettet werden konnten.

Silvius von Kessel, der Domorganist in Erfurt und künstlerische Leiter der Thüringer Bachwochen, erklärte innerhalb der Bachwochen ein Benefizkonzert für Notre-Dame anpeilen zu wollen. "Ich war selbst überrascht wie stark einem das unter die Haut geht. Man liebt diese Kirche einfach." Von Kessel hatte selbst bei einem Titularorganisten an der Großen Orgel von Notre-Dame gelernt und das Instrument auch bespielt. Schon daher sei die Verbindung nach Paris gegeben, sagte von Kessel und ergänzte: "Stünde unser Erfurter Mariendom in Paris, wäre er auch "Notre-Dame". Denn so bezeichnen die Franzosen die Mariendome - als "Unsere Frau"."

Wenn am Ostersonntag um 10.50 Uhr die Gloriosa, die größte freischwingende mittelalterliche Glocke im Erfurter Mariendom, läutet, geschehe das als ein Zeichen der Verbundenheit und der Zuversicht an die Pariser, sagte der Erfurter Weihbischof und Dompropst Reinhard Hauke.