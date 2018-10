Identität von Brandopfer noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Parchim (dpa/mv) - Die Identität des Toten, der am Mittwoch nach einem Wohnungsbrand in Parchim entdeckt wurde, ist weiter unklar. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, lebte in der ausgebrannten Dachgeschosswohnung eigentlich ein 31 Jahre alter Mieter. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. In Kürze werde sich ein Brandgutachter den Brandort genau ansehen, um Hinweise auf die Brandursache zu finden, die ebenfalls noch nicht geklärt sei. Das Feuer war am Mittwochmittag in der Dachgeschosswohnung des umgebauten, früheren Schlachthofgebäudes ausgebrochen.

Die Leiche des Mannes wurde am Boden liegend von den Feuerwehrleuten gefunden, die den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine darunterliegende Wohnung und andere Gebäudeteile verhindern konnten. Die Mieter in der Wohnung unter dem Brandort waren nicht zu Hause. Die Schadenshöhe im Dachgeschoss wurde auf rund 50 000 Euro geschätzt.