Parchim (dpa/mv) - Bei einem Wohnungsbrand in Parchim ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Dachgeschoss eines Wohnhauses gegen Mittag aus noch unbekannter Ursache in Brand. Weitere Details konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Wegen der Löscharbeiten kam es in der Schweriner Straße zu Verkehrsbehinderungen.