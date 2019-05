Hoher Schaden nach Brand von Wohn- und Geschäftshaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Papenburg (dpa/lni) - Ein Schaden von rund 500 000 Euro ist bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Emsland entstanden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer war am Samstag im Obergeschoss des Gebäudes in Papenburg ausgebrochen und hatte sich auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet, der kurz darauf einstürzte. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden in Ersatzunterkünften untergebracht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.