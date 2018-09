Betrunkener vergisst Topf auf dem Herd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ottendorf-Okrilla (dpa/sn) - Ein betrunkener Mann hat mit seinem Versuch, sich Essen zu kochen, einen nächtlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, vergaß der 52-Jährige in der Nacht zum Samstag in Ottendorf-Okrilla (Kreis Bautzen) den Topf auf dem Herd. Das Essen brannte an. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, weil Rauch aus dem Fenster der Erdgeschosswohnung drang. Die Feuerwehr fand den Bewohner schlafend in der Wohnung. Ein Alkoholtest ergab 1,66 Promille. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Hausbewohner kamen nicht zu Schaden.