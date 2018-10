Feuer in Halle in Gewerbegebiet: Ein Leichtverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osterburg (dpa/sa) - In einem Gewerbegebiet in Osterburg (Landkreis Stendal) hat eine Halle einer Autowerkstatt in Flammen gestanden. Der Alarm sei gegen 8.00 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Stendal am Montag. Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Gut zwei Stunden später sei der Brand unter Kontrolle und etwas später gelöscht gewesen. Ein Leichtverletzter sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften seien im Einsatz gewesen.

Der Sachschaden wird laut der Polizeidirektion in Magdeburg auf etwa 300 000 Euro geschätzt. Die Halle sei komplett ausgebrannt. Die Ruine habe noch nicht betreten werden können. Die Brandursache sei noch nicht geklärt.