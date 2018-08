Feuer auf Schulgelände: Vermutlich Brandstiftung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Bei einem Feuer auf einem Schulgelände in Osnabrück ist eine Scheune komplett zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie sie am Dienstagmorgen mitteilte. Mehrere Zeugen hätten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert, als das Gebäude schon in voller Ausdehnung brannte. Die Scheune war an der Schule als Geräteschuppen genutzt worden. Die Einsatzkräfte konnten gerade noch verhindern, dass sich die Flammen auf die anderen Gebäude und einen angrenzenden Wald ausbreitete. Ob die Schüler am Dienstag ganz normal zum Unterricht können, konnte die Polizei nicht sagen.