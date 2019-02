Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Bei einem Brand in Osnabrück ist ein Mann verletzt worden. Ein Passant hatte die Feuerwehr am frühen Morgen alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. In dem leerstehenden Gebäude sei dann der 44-Jährige entdeckt worden, er wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Experten der Polizei machten sich umgehend auf die Suche nach der Brandursache. Der Verletzte soll nach ersten Erkenntnissen aus dem Obdachlosenmilieu stammen.