Oschatz (dpa/sn) - Rund 200 000 Euro Schaden sind laut Polizei beim Brand einer Lagerhalle in Oschatz entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, fing die Halle am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache Feuer. In der etwa 1200 Quadratmeter großen Halle waren Medikamente, Medizintechnik und Oldtimer untergebracht. Verletzt wurde niemand.