Brand bei Autoteile-Händler: Starke Rauchentwicklung

Orsingen-Nenzingen (dpa/lsw) - Bei einem Autoteile-Händler in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) sind am Samstagmorgen mehrere Autos und eine Halle in Brand geraten. Das Feuer habe von den Autos im Hof auf die Halle übergegriffen, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Wegen starker Rauchentwicklung rief die Polizei die Anwohner auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem warnte sie vor Sichtbehinderung auf der Autobahn bei Stockach. Zuvor hatte der SWR über den Brand berichtet.