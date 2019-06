Brand in Mehrfamilienhaus: Einsatzkräfte finden Leiche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Einsatzkräfte haben einen toten Menschen nach Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Oranienbaum-Wörlitz gefunden. Noch sei die Identität des oder der Toten unklar, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen im Ortsteil Wörlitz ausgebrochen. Die Feuerwehr musste Anwohner mit einer Drehleiter aus dem mehrstöckigen Gebäude retten. Nach den Löscharbeiten wurde der tote Mensch in der unteren Etage des Hauses gefunden.